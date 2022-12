Medicina digitale | le raccomandazioni di Crea per i pazienti cronici 

ilGiornale.it

Roma, 2 dic. - Sono stati presentati questa mattina a Roma i risultati del progetto "Raccomandazioni per l'applicazione dellanei modelli di presa in carico delle persone con patologie croniche reumatologiche e dermatologiche", realizzato dal Crea sanità, il Centro per la ricerca economica applicata in ..."Verso il futuro della longevità: il ruolo della". È questo il titolo dell' evento che si è tenuto dell'Assemblea dei Soci del Silver Economy Network . Quest'ultimo è la prima rete nazionale confindustriale di aziende che offrono ... Verso il futuro della longevità: il ruolo della medicina digitale Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – Sono stati presentati questa mattina a Roma i risultati del progetto “Raccomandazioni per l’applicazione della medicina digitale nei modelli di presa in carico delle ...Per via dell’annuncio di Elon Musk. Altrimenti, ancora una volta, tutto il substrato su cui si è basata questa ricerca scientifica basata sul digitale applicato all’applicazione medica sarebbe rimasto ...