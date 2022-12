LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 54-48 | Eurolega basket in DIRETTA | biancorossi ancora davanti | i felsinei cercano una reazione

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-55 Vildoza per Dobric, che non sbaglia: reagisce la! 58-55 DANIEEEEL HACKEEETTTT!! PARZIALE FULMINANTE DEI BIANCONERI CHE TORNANO A -3 58-52 Pajola in penetrazione, -6! 58-50 Fiammata di Vildoza in contropiede: Sergio Scariolo ferma immediatamente il gioco chiamando time-out, quando mancano meno di quattro minuti alla terza sirena! 56-50 2/2 per Mickey in lunetta, con lache rosicchia due punti agli avversari! 56-48 Segna anche l’ex di turno Markovic, massimo vantaggio per i balcanici a +8! 54-48 Lay-up vincente di Mitrovic, +6! 52-48 2/2 ai liberi per Mam Jaiteh, che tiene a galla latoccando quota 10 punti ...