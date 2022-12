Lega A | a d dell' Empoli Rebecca Corsi eletta consigliere

Applausi da FI e Calenda, silenzio invece dae Fratelli d'Italia Il minimo comune denominatore tra Forza Italia e Terzo polo è la modifica' abuso d'ufficio . A mettere d'accordo i due ...... ha detto il leader della. "Io cerco di pagare solo in contanti, perché a me piace andare a ... invece è una persona normale che non ha niente da nascondere", ha dichiarato il capogruppo'...Riguardo l’area commerciale e marketing, è stata approvata la proposta pervenuta da Infront, player di livello internazionale, a testimonianza ancora una volta dell’appeal della Lega e del Campionato ...Matteo Salvini usa parole forti per dire come la pensa in merito alla soglia dei 60 euro per il pagamento con il Pos, misura inserita dal governo in ...