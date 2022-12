L’allarme di Bonomi |  «Sul Pnrr ci siamo smarriti | le riforme sono ferme | coinvolgere i privati»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il presidente di Confindustria Carlo: «Intesa con gli industriali di Parigi e Berlino». E poi: «Va detto che la situazione dell’economia non sta evolvendo così negativamente come tutti paventavano»

Il Foglio

... quando scadono le misure per'energia disposte in legge di ... sul contesto economico ed in particolare sull'per i costi ... moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più: taglio del ..."Sul Pnrr'Italia si è un po' smarrita". Ad affermarlo è Carlo, che in un'intervista al Corriere della Sera lanciasu prosieguo e impostazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza . "Opere già previste, troppo focus sul settore pubblico, ... L'allarme di Bonomi sul Pnrr: "Le riforme sono ferme"