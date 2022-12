Incidente mortale a Fiumicino | perde la vita Rodolfo Infantino | ‘Cerchiamo testimoni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Stanno cercando testimoni i familiari di, l’uomo di 64 anni che martedì pomeriggio ha perso lain un terribilestradale a. O meglio, nel quadrante di Isola Sacra, lungo Via dell’Aeroporto. La figlia sui social ha pubblicato un appello per cercare qualcuno che abbia assistito alla drammatica scena e possa dare delle informazioni utili e preziose, per ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo, purtroppo,. La dinamica dell’in cui è mortoLo schianto si è verificato martedì pomeriggio, il 29 novembre scorso, intorno alle 17.00 in direzione dell’aeroporto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della ...