“Il lockdown lo ha cambiato” | le ombre sulla morte di Riccardo Faggin prima della sua finta laurea

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nessun segno di frenata sull’asfalto all’altezza del civico 26 di via del Molino a Cinto Euganeo, vicino Padova: la Opel Corsa guidata da, 26enne di Abano Terme studente di Scienze infermieristiche, era diretta proprio verso il platano a bordo strada contro il quale si è accartocciata, in un incidente fatale.stava perrsi, o almeno, era questa la storia che aveva confezionato per tutti, parenti e amici: la tesi già pronta, la prenotazione al ristorante, gli invitati. Ma era tutto falso. Dall’Università di Padova mantengono il riserbo per rispettare il dolore dei genitori, ma l’informazione che filtra è che gli mancasse ancora molto per concludere il percorso di studi. “Tornare indietro voleva dire rinnegare se stesso”, dice il papà. “Avera ci aveva detto che era ...