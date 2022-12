La Stampa

... nata anel 1988, ma comisana di residenza fino a a quando non ha deciso di sposarsi con ... Soprattutto durante ilquesto malessere si è intensificato, tanto che ho chiesto aiuto a una ...Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Michel ha raccontato i colloqui come una, ma Xi ... le persecuzioni nello Xinjiang, il rallentamento dell'economia causa, l'ambiguità nei ... Covid, la vittoria della scienza: la Consulta salva l'obbligo del vaccino Gnabry, Havertz (doppietta) e Fullkrug regalano alla Mannschaft una vittoria che non seve a nulla. Tejeda e Vargas per qualche minuto fanno sognare ...Le contestazioni scoppiate nel paese durante la scorsa settimana contro la politica Zero Covid hanno portato a un piccolo ma significativo cambiamento nella controversa "guerra" al virus lanciata dal ...