Belgio | i nomi per il nuovo CT

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo l’eliminazione dal Mondiale e le dimissioni di Roberto Martinez, ilvaluta iper ilCT Roberto Martinez ha rassegnato le proprie dimissioni da CT deldopo l’eliminazione ai gironi nel Mondiale in Qatar 2022. La Federazione belga è già al lavoro per scegliere ilcommissario tecnico. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport e della stampa locale isono quelli di Michel Preud’homme, Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement e Thierry Henry. Da non sottovalutare anche le candidature di Louis van Gaal, Thomas Vermaelen e Vincent Kompany. L'articolo proviene da Calcio News 24.