“Basta” Terremoto al GF Vip 7 | si spacca la coppia dei sogni | lite davanti a tutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) GF Vip 7, titoli di coda tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? Qualcosa tra i due sembra andare storto dopo le dolcezze dei giorni scorsi. Per chi non ricordasse l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva confessato a Micol che la vorrebbe nella sua vita anche fuori dal GF Vip. Naturalmente anche la giovane ha ricambiato e ha detto che anche lei lo vorrebbe rivedere fuori. In piena notte poi, Edoardo ha confessato all’amica speciale: “Se entrasse qualcuno per te è ovvio che mi roderebbe”. “Sarei contento per te ma a me roderebbe un po’. Non è che mi metterei a piangere, però sono onesto e mi roderebbe. Per me qui comunque sei importante. Io a parte il GF, io fuori sicuramente a te ti voglio nella mia vita! ”. Poi ancora: “E visto che siamo in tema, io avevo dei dubbi, volevo testare te e involontariamente ho testato me!”. Leggi anche: “È incinta?”. GF Vip, la concorrente ...