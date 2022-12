Ucraina | Lavrov punta il dito contro Nato | Usa e Vaticano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Gli Stati Uniti e la“sono direttamente coinvolti” nel conflitto in“fornendo armi e addestrando personale militare”. È quanto ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri russo, Serghei. Usa e, insieme a paesi come Italia e Germania, sono, ha detto ancora, “direttamente coinvolti non solo con la fornitura di armi, ma anche con l’addestramento del personale militare”. Il ministro degli Esteri russoha detto che Usa e, oltre a fornire armi, addestrano anche i militari di Kievnon ha risparmiato neanche Papa Francesco, che recentemente era tora proporre una mediazione della Santa sede per favorire la pace in, affermando che il Santo Padre “ha fatto delle ...

Le posizioni die Russia rimangono ancora molto distanti, e Parigi - attraverso il suo ... Foto di copertina: EPA/SHAWN THEW Della stessa categoria MONDO L'affondo disulla Nato: "I ...2022 - 12 - 01 14:44:41: "Stati Uniti e la Nato sono direttamente coinvolti nel conflitto in" Gli Stati Uniti e la Nato sono direttamente coinvolti nel conflitto infornendo ... Guerra Ucraina, Lavrov: "Da Papa parole non cristiane sui ceceni" Intanto è allarme aereo sull'intera Ucraina per aerei militari decollati dalla Bielorussia. Poche ore prima, colpita anche la più grande centrale elettrica del Paese nella regione di ...La guerra in Ucraina è arrivata al 281esimo giorno. Un'allerta anti-aerea è stata annunciata in tutto il Paese per la possibile caduta di missili. Le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio, ...