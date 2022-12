Tiro a volo | President’s Cup 2022 | Luigi Lodde e Martina Bartolomei si qualificano per le semifinali dello skeet! Eliminati Bacosi e Rossetti

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’Italia delallaCup(in corso di svolgimento a Il Cairo) continua a ottenere risultati importanti. Nei concorsi di skeet, tanto al maschile, quanto al femminile, la pattuglia azzurra si è distinta piazzando due atleti nelle, andiamo a vedere come, nel dettaglio. Skeet maschile Nel Ranking Match 1,si rivela pressoché perfetto – con uno score di 29/30 – vincendo l’eliminatoria davanti al titolatissimo statunitense Vincent Hancock, secondo e qualificato a quota 28/30. Per il sardo arriva quindi il passaggio in semifinale, così come per l’americano: nulla da fare invece per l’altro italiano in concorso, ossia Gabriele ...