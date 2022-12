Szczesny | “Ho fatto una scommessa con Messi sul rigore”

... grazie ai 19 gol subiti (9 in meno rispetto a 21/22 dopo 15 partite) e ai 5 clean sheet (solo Provedel, Meret ein Serie A hannomeglio) ottenuti da Guglielmo Vicario. Nel complesso ...Alla TV norvegese TV2 il portiere della Polonia Wojciechha svelato che avevauna scommessa con Messi nella partita di ieri finita 0 - 2 . "Scommettiamo 100 euro che non vi danno il rigore", ha detto il polacco al campione argentino. Ma ha ...Alla TV norvegese TV2 il portiere della Polonia Wojciech Szczesny ha svelato che aveva fatto una scommessa con Messi nella partita di ieri finita 0-2. “Scommettiamo 100 euro che non vi danno il rigore ...'Avevo scommesso 100 euro, pensavo che l'arbitro non concedesse il penalty', ha scherzato il portiere della Juve DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Il ...