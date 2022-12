Stipendio dicembre docenti e Ata | dalla tredicesima agli arretrati Le risposte alle vostre domande! QUESTION TIME Venerdì 1 dicembre alle 16 | 00 con Cavallini Anief

(Di giovedì 1 dicembre 2022), il cedolino diè particolarmente importante per ie gli Ata. Per capirne di più, Orizzonte Scuola realizza una puntata speciale di, la rubrica di consulenza curatanostra redazione. In collegamento per risponderedomande ci sarà Stefano). Conduce Andrea Carlino. L'articolo .

...3 milioni netti, cona salire nel tempo sino ai 2 milioni e mezzo, sempre senza ... l'8, al più tardi entro fine mese, in ogni caso prima del mercato di gennaio. Juric nelle scorse ......12- Giornata Internazionale della neutralità (A/RES/71/275)( A/RES/71/275) 12- Giornata Universale della copertura sanitaria (A/RES/72/138) 15- Bonificoe ...Mille e 500 euro in più nella busta paga di dicembre per i dipendenti della Asterisco Tech, azienda specializzata nella progettazione e ...Fino a duemila euro in più all’anno per una badante. Nel 2023 l’inflazione rischia di costare molto caro alle famiglie con colf e altri lavoratori domestici sul proprio libro ...