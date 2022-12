SKY | “Frattesi tra Napoli e Roma? Ecco chi preferisce Costa 10 milioni in più per gli azzurri”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sky Sport rivela chepreferirebbe laaled il calciatore10in più per gliDavidetra. Secondo diversi rumors, il calciatore del Sassuolo piace particolarmente alle due compagini. Il club azzurro vorrebbe acquistare il centrocampista per rinforzare la rosa in virtù delle possibili cessioni di Diego Demme e Piotr Zielinski. Sulla pista di mercato fa un nuovo aggiornamento l’esperto di calciomercato Luca Marchetti. Il giornalista di Sky Sport commenta i rumors di mercato ed indica la preferenza del calciatore nato anel 1999: “tra? Vorrebbe giocare per la ...