Sci alpino | Beaver Creek | ultima prova cronometrata | Mayer davanti a tutti Casse nella top ten

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Si è effettuata quest’oggi unasulla Bird’s of Prey di, è stato Matthiasad effettuare il miglior tempo con 1’40?44al compagno di squadra Vincent Kriechmayr. Terzo il canadese James Crawford, a 32 centesimi dal leader di giornata, quarti in ex aequo Adrian Sjersted e Ryan Cochran-Siegle. Sesta posizione invece per Marco Odermatt e settimo l’austriaco Daniel Hemetsberger. Ottavo e primo degli italiani un buon Mattia, a 80 centesimi di distacco. Niels Hintermann e Henrik Von Appen hanno invece chiuso la top ten. Oltre il quarantesimo posto gli italiani Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Emanuele Buzzi e Nicolò Molteni. Spazio ora alla prima discesa, programmata per domani 2 dicembre a ...

