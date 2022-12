Rifiuti a Roma | Gualtieri | «Finisce la vergogna dei tir in giro per l' Italia con la nostra immondizia | ora il termovalorizzatore»

...sindaco diRoberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, in occasione della presentazione in Campidoglio dell'approvazione definitiva del Piano...Manon vuole sentirne parlare ed il governo italiano eccepisce alcuni punti importanti. Lo scontro suida imballaggio ha connotazioni forti e ha come perno la combo 'riuso - riciclo' . ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il cambio continuo di regole in materia di imballaggi e rifiuti affossa le imprese e vanifica investimenti": questa la posizione di Confindustria sul decreto in tema di ...Venerdì 2 dicembre sciopero generale nazionale proclamato da numerosi sindacati di base: incrociano le braccia i lavoratori dei settori pubblici e privati. Tutti i possibili disagi ...