“Rapporti Russia-Occidente? Non si torna indietro” | Lavrov denuncia la  “frammentazione dell’Ocse”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “E’ chiaro che se, e quando, a un certo punto i nostri vicini occidentali e gli ex partner improvvisamente si interesseranno a ripristinare in qualche modo il lavoro congiunto sulla sicurezza europea, da parte nostra non ci sarà alcun ripristino. Perché il ripristino significa quello che era prima. Ma questo non è possibile“. Sono le affermazioni del ministro degli Esteri russo, Sergeirilanciate dall’agenzia di stampa ‘Ria Novosti’.: “Ascolteremo ciò che l’propone ed è chiaro che dovrebbe esserci un nuovo inizio di interazione” Il messaggio è fin troppo chiaro, ed in parte condivisibile: lanon tornerà più aiche aveva con l’prima della guerra in Ucraina. “Quando e se l’si renderà conto che è meglio ...

soprattutto commerciali, focalizzati sulla vendita di sistemi di difesa. Punta di diamante ...un valido partner alternativo rispetto ai tradizionali paesi esportatori di armi come la, ......

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 1° dicembre: L'esercito Usa ha assegnato una maxi commessa da 1,2 miliardi di dollari alla Raytheon Technologies per la produzione di sei ...