Paramount+ alla conquista della Francia

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Cosi?conta di ritagliarsi un posto nel mercato francese dello streaming Le Figaro, di Caroline Salle, pag. 28 Il gruppo americano Paramount Global (ex ViacomCBS) sta rafforzando la sua posizione in. Dopo aver lanciato l’anno scorso PlutoTV, il suo servizio di TV in streaming gratuito, giovedì prossimo, a dicembre, lancerà il nuovo servizio di streaming a pagamento di Paramount. Si tratta di un peso massimo di Hollywood che entra nel mercato francese dei video in abbonamento. Ma in un contesto competitivo estremamente teso, la nuova piattaforma dovrà lottare per esistere accanto ai colossi Netfllx, Disney+, Amazon Prime Video, AppleTV+ e persino a nuovi arrivati come Universal…. la piattaforma Lionsgate+, ha già gettato la spugna in, a riprova del fatto che i posti sono costosi. Nonostante l’agguerrita ...