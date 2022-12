Mondiali 2022 | Giappone e Spagna agli ottavi | Germania eliminata

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) –di finale deidi Qatarclamorosamente, out anche il Costa Rica. Sono i verdetti del Gruppo E deidopo le gare della terza e ultima giornata. Ilha battuto in rimonta laper 2-1 chiudendo al primo posto in classifica con 6 punti davanti alle Furie Rosse, a quota 4 con lama seconde per la miglior differenza reti. Tedeschi fuori nonostante il successo per 4-2 contro il Costa Rica, fanalino di coda con 3 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.