Meloni | L' Abruzzo esempio di territorio di straordinarie potenzialità

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pescara - "L'Italia è un mosaico di territori dalle. Ogniha energie e risorse che meritano di essere conosciute, valorizzate e soprattutto messe in rete". Così la presidente del Consiglio Giorgiain un intervento di saluto all'Economy summit, alla sua seconda edizione, in programma oggi e domani a Pescara. "L'- sottolinea la premier - ne è un: è al centro dell'Italia, gode di una posizione strategica unica, è la "regione verde d'Europa", ha un patrimonio naturalistico che unisce mare e montagna e che le consente di offrire un turismo accessibile, di qualità e sostenibile, è unvotato anche all'industria di settore organizzata in filiera, come ad...

...settimana degli scioperi anche in. Sarà una settimana di mobilitazioni, a livello nazionale e regionale, indette dai sindacati Cgil e Uil per protestare contro la manovra del governo. ...Questi i numeri dell'intervento economico del governo. Presentato a fine novembre, il ... Giovedì 15 dicembre, invece, sarà la volta di Marche,e Piemonte. Infine, nell'ultimo giorno (...Stefano Bonaccini è convinto di vincere, Elly Schlein assicura “massima collaborazione”. Il presidente dell’Emilia-Romagna parla già da segretario del Partito democratico. Nel suo tour per i Comuni it ...I sindacati Cgil e Uil hanno indetto 5 giorni di stop per protestare contro la Manovra da 35 miliardi varata dal governo Meloni: le date per regione ...