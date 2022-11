Manchester United | pronto il rinnovo di un big

IlNapolista

Commenta per primo Christian Pulisic vuole lasciare il Chelsea con la Juve che ha fatto più di un sondaggio con gli agenti. Ma l'esterno offensivo statunitense è destinato alCity, Liverpool e soprattutto, balzata in pole. Ma l'offerta dei Red Devils non ha mai superato i 55 milioni di euro, ritenuti chiaramente insufficienti. Nelle ultime ... Il Manchester United sarà venduto entro fine stagione (BBC) Il Manchester United è pronto a rinnovare il contratto di Marcus Rashford. Secondo la stampa inglese, l’attuale accordo dell’esterno inglese inizia a preoccupare la dirigenza dei Red Devils che vuole ...Il Real Madrid torna a pensare a Bruno Fernandes: lo assicura Record, secondo cui il centrocampista del Manchester United e del Portogallo è uno degli obiettivi prioritari dei blancos per l'estate.