LIVE Costa Rica-Germania 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i tedeschi rischiano nel finale ma mantengono il vantaggio all’intervallo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SPAGNA-GIAPPONE DALLE 20.00 20:55 Lasembra essere in una giornata ispirata, con Gnabry, Musiala e Raum che stanno dando spettacolo in fase offensiva, mettendontemente in difficoltà la difesa avversaria. Raum è stato complice, insieme a Rudiger, di un clamoroso errore che ha portato Fuller vicino al gol negli ultimi minuti di questa frazione di gioco. 20:52 Nell’altro match del girone E la Spagna è inper 1-0 contro il Giappone, grazie alla rete di Morata giunta al dodicesimo minuto. A 45 minuti dal termine di questo raggruppamento la classifica vede la Spagna prima a 7 punti, laseconda a 4, con Giappone eferme a ...

La classifica del girone: Spagna 4, Giappone 3,Rica 3, Germania 1. Le formazioni ufficialiRICA (3 - 4 - 2 - 1): Keylor Navas; Duarte, Waston, Vargas; Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo; ...All'Al Bayt Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali traRica e Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar traRica e ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE SPAGNA-GIAPPONE 37' Spagna che riprende il suo naturale possesso palla. 35' Tiro di Kamada murato da ...Dopo la sorprendente fuoriuscita del Belgio, anche la Germania rischia di lasciare prima del previsto il Mondiale. I tedeschi saranno costretti a vincere contro la Costa Rica e a sperare in ...