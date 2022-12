(Di giovedì 1 dicembre 2022) Fra l’immondizia pubblicata durante la pandemia circa gli effetti letali che isars-cov-2 avrebbero, spiccano le produzioni di autori ben noti per le loro posizioniverse e antiscientifiche su una varietà di diversi argomenti. Costoro, ogni qual volta vi è la possibilità di cavalcare utilmente polemiche pubbliche che non avrebbero ragione di esistere, puntualmente scelgono la parte cospirazionista per fornirla di un supporto pseudoscientifico, basato sul principio di autorità che viene invocato dagli svalvolati di ogni risma quando possono far leva sulle posizioni accademiche di chi pubblica pseudoscienza. È questo il caso di unche è stato abbondantemente condiviso dalla comunità degli antisti, una revisione pubblicata su un giornale chiamato “Food and chemical ...

Il Foglio

C'era bisogno di questo azzardo I soldi spesi per lui, non hanno permesso l'ringiovanimento della rosa, con Chiellini e Bonucci che stavano iniziando a calare per le poche alternative e l'...... soprattutto su materie controverse, con le parole ci gioca pro domo sua, per celare l'... in uno dei suoi articoli, recita: 'Determinazione dei Lep ai fini dell'attuazione dell'116, ... L'ennesimo articolo delirante contro i vaccini: storia di una pubblicazione per celare l’ennesimo inganno. È questo il caso dell’ultima legge di bilancio licenziata dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 novembre che, in uno dei suoi articoli, recita: ‘Determinazione dei Lep ...«Nella parole si nasconde la fregatura. Questo il legislatore lo sa bene e, spesso, soprattutto su materie controverse, con le parole ci gioca pro domo sua, ...