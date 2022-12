La Superlega delle Nazionali

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sta prendendo quota, da una idea di Infantino, una Super lega per. Dovrebbe iniziare il giorno dopo la finalissima di Doha. Ecco le squadre: Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Italia, Inghilterra, Uruguay, Panama. In pratica chi ha vinto nella storia il mondiale. Essendo le altre nazioni stanche, dovrebbe vincere l'Italia in finale 2-1 con la Spagna. Parliamoci chiaro: giocatori come Donnarumma, El Shaarawy (Roma), Barella non possono essere assenti a un campionato del mondo. Sono tra i venti migliori sulla terra. Ieri ho guardato Usa-Iran. Gli Stati Uniti sono fortissimi, non escluderei sbattano fuori l'Olanda agli ottavi. E che il Senegal elimini l'Inghilterra. Dispiace che il Galles sia stato eliminato, lo vedevo bene in finale con il Costa Rica. Da qui in poi ci saranno scontri dentro o fuori. Sono convinto che questa edizione la vincerà una nazione ...