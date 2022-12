La doppia tragedia di Riccardo | morto alla vigilia della laurea “non prevista” | Cosa non torna?

Di Martina De Marco - 01/12/2022 Il giovane ragazzo si è schiantato al ritorno da casa, e ora si indaga se sia stato un gesto volontario o accidentale Una, l'ennesima di questo tipo, quella che si è consumata ieri notte, quando Riccardo Faggin, studente 26enne, ha perso la vita schiantandosi contro un platano . E' morto a pochi metri da casa ......SUD EUROPA MADRID Il ministro dell'Interno spagnolo insiste sul fatto che i migranti della... dopo essere sceso brevemente sotto lacifra per la prima volta da mesi. I prezzi dei ...Quella della funzionaria sarebbe stata, dunque, una partecipazione in doppia veste. Non si sa se il veto di De ... alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori". Sulla tragedia di Ischia è ...Per anni è stata considerata la «strada della morte», il teatro di incidenti e tragedie che lasciavano anche uno strascico di polemiche. Poi i lavori, i progetti per ...