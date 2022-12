Juventus | vincere è importante ma i tifosi meritano gestioni meno agitate

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Esserebianconeri dev' essere certamente un lusso: vinci tanto, vinci spesso, a volte con divari stratosferici, al punto che ti vien la noia e magari neppure festeggi l'ennesimo scudetto. Oh, nell'era Agnelli ne sono arrivati la bellezza di nove consecutivi, un filotto quasi certamente irripetibile. Discorso diverso in Europa, ma quello è un universo molto più complicato, fatto di realtà che si possono permettere mari & monti o - come diceva il buon Antonio Conte - «ristoranti da cento euro quando tu ne hai dieci, di euro». Ecco, la voglia di stare al passo dei colossi continentali per dare credito al Primo Comandamento bianconero («è l'unica cosa che conta»), ha inevitabilmente compromesso un altro caposaldo del club: «Non fare il passo più lungo della gamba». Per anni e anni laè stata modello di ...

Tuttosport

, Agnelli rompe il silenzio: 'Dimissioni di comune accordo con John Elkann. La Juve può ancoratutto' La priorità La priorità di John Elkann è ricompattare un ambiente in subbuglio, ...E alla domanda se laabbia bisogno dei suoi grandi ex per ripartire dopo l'addio di ... la squadra sa quello che serve pere ha un allenatore che ormai conosce bene i giocatori. Per ... Juventus, Allegri: "Concentrati sul lavoro per vincere" L'ex attaccante e ambassador bianconero ha parlato del momento che sta attraversando il club dopo l'addio di Agnelli: ecco cosa ha detto ...Passa anche la Polonia. Nell’altro gruppo, eliminata la Danimarca: è l’Australia a far compagnia alla Francia agli ottavi ...