Itinerari previdenziali | per 79 | 2% italiani redditi fino a 29mila euro | pagano solo 27 | 57% di tutta Irpef

Sono alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione sociale realizzato dacon il sostegno di Cida e ...E' quanto emerge dall'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione sociale realizzato dacon il sostegno di Cida e presentato oggi in ...(Adnkronos) – Il totale dei redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021 ai fini Irpef è ammontato a 865,074 miliardi, per un gettito Irpef generato di 164,36 miliardi (147,38 per l’Irpef ordinaria ...(Adnkronos) – “Nella scorsa legislatura chiesi al Ragioniere generale dello Stato se si potessero usare le retroazioni fiscali come coperture e mi è stato risposto di sì. Peccato che non c’è stato nes ...