Interessante scoperta archeologica in Israele

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un antico scarabeo di tremila anni fa è stato scoperto a sorpresa durante una gita scolastica ad Azor, nei pressi di Tel Aviv, in. La scena raffigurata sullo scarabeo rappresenta probabilmente il conferimento della legittimità a un sovrano locale. “Stavamo girovagando, quando ho visto qualcosa che sembrava un piccolo giocattolo per terra”, ha raccontato Gilad Stern del Centro educativo dell’Autorità israeliana per l’Antichità, che guidava la gita. “Una voce interiore mi ha detto: Raccoglilo e giralo. Sono rimasto stupito: era uno scarabeo con una scena chiaramente incisa, il sogno di ogni archeologo dilettante. Gli alunni erano davvero entusiasti!”.La visita degli alunni di terza della Scuola Media Rabin si è svolta nell’ambito di un corso di guida turistica organizzato dal Centro educativo dell’Autorità israeliana per l’Antichità per il terzo anno consecutivo. ...

