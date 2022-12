Incidente sulla Roma-Fiumicino | auto si ribalta sulla A91 | traffico in tilt verso l’aeroporto

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– Altra mattinata di passione per glimobilisti del litoraleno. A causa di unavvenuto sull’strada A91, si registrano code e rallentamenti in direzione del. Nel sinistro è rimasta coinvolta una vettura che, per cause ancora da accertare, si èta in carreggiata. Sul posto gli agenti della Polstrada. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...