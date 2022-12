Ghana-Uruguay in tv | canale | orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Alle 16:00 di venerdì 2 dicembre toccherà ascendere in campo in occasione della terza e ultima giornata della fase a gironi deidi. Tre punti per Kudus e compagni, due lunghezze in meno per Cavani e gli altri. Una sfida da dentro o fuori e le due nazionali sono pronte a contendersi il pass per gli ottavi. Abbondanza in attacco per l’con Cavani, Suarez e Nunez in lotta per due posti. In casasi riparte dalle certezze Kudus e Ayew. La partita potrà essere seguita su Rai Sport e insu Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.