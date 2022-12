Geo Barents | ecco come ci si allena a salvare i naufraghi

la Repubblica

La nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiereè tornata in mare per la ventesima rotazione nel Mediterraneo centrale alla ricerca di migranti naufraghi. Nelle immagini fornite da MSF, le esercitazioni in mare per il salvataggio. 1 ...La, invece, ha lasciato Augusta nel tardo pomeriggio di ieri e si trova in queste ore al largo delle coste orientali, sempre dell'isola di Malta. Nessuna delle due batte bandiera ... Migranti, nuova missione per le Ong: Geo Barents e Humanity 1 ripartite verso il Mediterraneo La Geo Barents ha ripreso la navigazione in direzione del Mediterraneo centrale e si unisce alla Humanity 1: altre quattro stanno per partire ...Sono due delle tre navi umanitarie protagoniste del braccio di ferro con il ministro Piantedosi per lo sbarco in Italia delle persone soccorse. La situazione ...