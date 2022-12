Fabio Caressa | chi è il marito di Benedetta Parodi | “Lo amo più di prima”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è ildi, ma anche un giornalista e telecronista. La coppia è felicemente sposata da più di 16 anni e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Proprio, intervistato da Famiglia Cristiana, ha raccontato come è nato l’amore con la bravissima conduttrice televisiva: “la nostra è stata la classica storia nata in redazione. Lei era una stagista e io l’ho notata. L’ho invitata al cinema e poi a cena. Forse lei all’inizio aveva qualche resistenza, ma dopo dieci giorni stavamo già assieme Chi è ildiDopo il conseguimento della laurea presso l’Università LUISS di Roma in Scienze Politiche si dedica nel 1986 ad una collaborazione con l’emittente locale romana Canale ...