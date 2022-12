“E pensare che c’era Giorgio Gaber” | il nuovo libro di Andrea Scanzi in libreria e in edicola con Il Fatto Quotidiano il book trailer

(Di giovedì 1 dicembre 2022)raccontaa teatro da ormai dodici anni. La pièce, voluta dalla Fondazionee dunque anzitutto da Dolores Redaelli e Paolo Dal Bon, doveva essere una data unica a Voghera nel febbraio 2011. Da allora l’ha messa in scena più di duecento volte in tutta Italia, e continuerà a farlo finché sarà possibile: guai a dimenticare. Il volume è nella sua prima parte il testo – esteso e arricchito – del suo spettacolo omonimo, e dunque la storia della carriera del Signor G. La seconda parte ospita invece una corposa antologia di pensieri e parole che intellettuali, artisti e appassionati famosi (Baglioni, Cremonini, Fossati, Guccini, Luporini, Vecchioni e tanti altri) hanno scritto appositamente per questo. Ognuno ha raccontato il suo ...

TUTTO mercato WEB

Si deved'altrondela casa in molti casi costituisce il risparmio di tutta una vitai genitori contano di trasferire ai figli. Da più parti si chiede perciò di elevare parallelamente ...Infine, alcuni aneddoti personali e qualche consiglio su come approcciarsi al corpus artistico di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, sodalizio inscindibileha portato in Italia il Teatro Canzone e ... Argentina, Scaloni: "Non siamo favoriti, oggi pensare che saremo campioni sarebbe un errore" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono oltre centomila gli informatici fuggiti dalla Russia in seguito alla mobilitazione dei riservisti e secondo i sondaggi la destinazione finale più desiderata è l’Ue. Se ne sono accorti subito gli ...