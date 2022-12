Covid oggi Lazio | 3 185 contagi | a Roma 1 661

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.185 i nuovida coronavirus1 dicembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 7 morti. “nel, su 3.614 tamponi molecolari e 16.381 tamponi antigenici per un totale di 19.995 tamponi, si registrano 3.185 nuovi casi positivi (+99), sono 7 i decessi (+1), sono 734 i ricoverati (+13), 30 le terapie intensive (+1) e +2.414 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,9%. I casi acittà sono a quota 1.661”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 626 i nuovi casi e 1 decesso; ...

Sky Tg24

...Christmas ha riscosso il maggior successo appena prima dell'inizio dell'incubo pandemico del. ... Quindi si presume che da, giorno in cui siamo entrati ufficialmente nel mese natalizio, il ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad, il totale dei tamponi ... Covid, le news di oggi. Schillaci: al via campagna vaccini. Proteggere più deboli. DIRETTA (ANSA) - TRENTO, 01 DIC - Si registra un nuovo decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Trentino. Si tratta di un novantenne, non vaccinato ma sofferente di altre patologie. I nuovi contagi sono ...(LaPresse) Le autorià cinesi hanno parzialmente allentato le drastiche misure anti-Covid nel distretto di Haizhu, a Guangzhou. La megalopoli di 13 milioni di persone è il più grande di una serie di fo ...