Covid | non preoccupa più italiani | solo 28% teme contagio | studio Cattolica

... ha dichiarato di aspettarsi un calo dell'inflazione nel corso del prossimo anno, ma di...convinzione della probabilita' di una recessione dai massimi registrati durante la prima ondata di...... malgrado i miglioramenti nel tempo, oltre un terzo dei soggetti ha dichiarato dipraticare ... Quanto agli effetti della pandemia di- 19, nel 2021 è stato registrato un crollo della pratica ...In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids ha lanciato la campagna ‘HIV: tu cosa fai per sconfiggerlo’ ...Ecco la classifica delle squadre indebitate con il fisco in Italia. Il Milan è tra i club più virtuosi, con soli 10 milioni da versare ...