Come il Marocco è diventato primo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Grazie alla vittoria di oggi contro il Canada, ilha passato dail girone F ed è la seconda squadra africana a passare il turno Nella solita alternanza di eventi e di emozioni, ilè riuscito non solo a conquistare gli ottavi, ma anche ilposto del girone. Al fischio d’inizio si partiva con la Croazia in testa, gli africani a pari merito, il Belgio terzo e il Canada ormai eliminato. Pochi minuti e ilha conquistato subito la leadership, rafforzata dal raddoppio e non incrinata dal gol della bandiera dei canadesi. Nella ripresa ci sono state due situazioni che avrebbero potuto generare un destino diverso se i palloni fossero finiti in rete: il palo colpito da Lukaku, con conseguente eliminazione della Croazia; la traversa centrata dal Canada, che avrebbe ...

SOLO UN GOL -la Danimarca, ma con due punti in più che salvano i Diavoli Rossi da record ...- gioco espresso e lo sono gli screzi emersi dopo la sconfitta decisiva contro il sorprendente. ...... ma se il Belgio ha pianto lacrime amare con il, prendendosi due sberle e ritrovandosi con ... Più ritmo e qualità alla ripresaera logico aspettarsi, con la Croazia che mette alla corde il ...Il gruppo F si presenta alla sua ultima giornata come l’ennesimo in cui molti - se non tutti - i verdetti risultano ancora da scrivere. Prima ...(Adnkronos) - Il Marocco torna agli ottavi di finale di un mondiale dopo 36 anni. l nordafricani battono 2-1 il Canada (già eliminato) e si qualificano come prima del girone F a quota 7 punti, davanti ...