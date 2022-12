“Chiara o Serafina?” | con Donizetti i bambini vivono la magia dell’opera

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bergamo. Martedì 30 novembre Città Alta è stata invasa dai pirati. Non è l’incipit di una cronaca sanguinosa, ma l’inizio di una bellissima avventura. Una mattinata fuori da scuola, per le vie della città antica pronti per viaggiare molto, molto lontano. I pirati in questione, dolcissimi e per nulla spaventosi, eranodelle scuole primarie di Bergamo e provincia, tutti in fila indiana ad aspettare il proprio turno per entrare in teatro. C’era tanta emozione fra il pubblico per la prima al Teatro Sociale di “? Ovvero come Gaetanoe Felice Romani scrissero, in poco tempo e con non pochi bisticci”. Un’opera lirica originale, partecipata, ridotta e adattata per le scuole primarie e secondaria di II grado. Il cuore non batte solo ai bimbi. Anche le maestre e i maestri sono in trepidazione. ...