(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io ha aderito ad un percorso del. Ed è una cosa che continuerò a fare”. Lo ha detto l’ex governatore della Campania, Stefano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano oggi a quale gruppo aderiràl’annuncio della sua uscita da. “Io sono per undi”, ha proseguito ancoraricordando quale era il programma originario delche aveva indotto la adesione “non mia personale ma di tutta la comunità socialista”. “Così come quando fu costituito il polo della libertà lo sforzo deve essere fatto dal capo del Governo come allora avvenne con Berlusconi. La Meloni deve avere questa visione nelle sue corde ma non ...

anteprima24.it

23 novembre 2022 Ripartiti da Creta alle ore 18, fin dalla sera, pocoessere usciti dal porto, il mare ha cominciato a ingrossarsi e abbiamo cominciato a sentire la ...Tavazzani e Cristina. ...Qui la maggioranza che sostiene Renato Schifani (nella foto) è andata in frantuminemmeno un ... Per questo a sbattere la porta è stato Stefano, ex governatore e da 15 anni uomo di punta ... Caldoro e il dopo Forza Italia: "Resto nel centrodestra, auspico partito unico" Ad appena 3 giorni dal pareggio interno a reti inviolate contro il Potenza, la Juve Stabia si appresta ad affrontare questa sera l’Avellino al Partenio Lombardi nell’attesissimo derby previsto dal tur ...L'Avellino di Massimo Rastelli, dopo la vittoria con il Taranto (3-0) affronta questa sera (ore 21) la Juve Stabia. Gara valida per la sedicesima giornata del campionato di LegaPro, Girone C. Il tecni ...