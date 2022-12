Calciomercato Roma | per Abraham futuro in Premier League?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Giallorossi che hanno concluso la loro tournée in Giappone e si preparano ad affrontare il ritiro in Portogallo prima della ripresa della Serie A. José Mourinho che dovrà però trovare una soluzione al “problema”attivo in entrata, ma occhio ai possibili partenti.: la delusione per il Mondiale e l’ipotesi ritorno in patria Tammy– Photo credits Sito ufficiale La Gazzetta dello SportLa mancata chiamata di Southgate per disputare il Mondiale in Qatar con la sua Inghilterra è stata un duro colpo per Tammycostretto, al pari di Smalling, a guardare i suoi compagni dal divano di casa. Non un momento positivo per l’ex Chelsea, che in campionato sta trovando non poche difficoltà nel ...