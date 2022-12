Auto travolge due giovani in bici | morto un 17enne | grave l' amico

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 30 novembre, a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. Il giovane stava percorrendo la strada in...

Anzio, incidente nella notte: morte due ventenni nello schianto della lorocontro un albero Scende dal furgone per un guasto: 34enne travolto dal suo mezzo, sbalzato nella corsia opposta e ...Un'ha travolto mercoledì sera due giovani mentre erano in bici : un ragazzo di 17 anni è morto, l'altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all'ospedale di Cona. L'automobilista, che ...La valanga di fango è precipitata giù da una collina dopo le forti precipitazioni che hanno investito il Paese, trascinando con sé circa 20 veicoli, tra auto e camion. Secondo i soccorritori, il ...Sangue sull'asfalto a Ferrara. Un'auto ha travolto mercoledì sera due giovani mentre erano in bici: un ragazzo di 17 anni è morto, l'altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato all'ospedale di ...