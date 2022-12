(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Il fatto non sussiste”. Con questa formula è statastamani Claudia Ughi, ex compagna dell’allenatore della Juventus,di appropriazione indebita e malversazione deideldeldi undici anni. La sentenza è stata pronunciata in tribunale a Torino dal gup Edmondo Pio. “E’ una decisione – commentano gli avvocati difensori Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino – che ci soddisfa pienamente. Ora speriamo che la famiglia trovi una sua serenità”. Il procedimento era stato originato da una querela dello stesso. L’accusa che era stata mossa alla donna era di avere utilizzato ideldelper sé e anche per pagare le ...

Il Denaro

...parte civile con l'assistenza degli avvocatiRusso e Viviana Lucchese. Collica dovrà versare loro una provvisionale complessiva di 3 mila euro. Contestualmente, la donna è stata......ben 100mila visitatori quest'anno - la salama da sugo - sul banco degli 'imputati' - viene... PerUrbinati, p residente dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della ... Assolta la ex di Massimiliano Allegri: era accusata di usare per sé i soldi per il mantenimento del figlio - Ildenaro.it E' stata assolta stamani a Torino Claudia Ughi, ex compagna dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, che l'aveva querelata.Il fatto non sussiste. Il tribunale ha assolto Claudia Ughi, l’ex compagna di Massimiliano Allegri, dalle accuse di appropriazione indebita e malversazione. Il mister bianconero l’aveva trascinata in ...