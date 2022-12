Ascolti TV | Mercoledì 30 novembre 2022 6 | 6 mln e il 30% per Polonia-Argentina Zelig 16 6% | boom Chi l’ha visto 14 4% Record Ore 14 6 9%

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lionel Messi I dati auditel del 30sono stati rilasciati in ritardo a causa di un problema tecnico legato al sistema di trasmissione che ha riguardato i dati del 29. Nella serata di ieri,30, su Rai1 l’incontro dei Mondiali di Calcioha conquistato 6.661.000 spettatori pari al 30% di share (primo tempo 6.673.000 – 30.5%, secondo tempo 6.650.000 – 29.6%) mentre Il Circolo dei Mondiali è stato seguito da 2.014.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Canale 5– Svisti e mai Visti ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Rai2 Il Destino di Ruby ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 La Furia dei Titani ha catturato l’attenzione ...

Pomeriggio 5,in crescita senza concorrenza Barbara d'Urso è tornata a sorridere sul fronte. Nella puntata di30 novembre, Pomeriggio Cinque ha coinvolto ben 2.211.000 ...tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l'intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 ...