Addio alla professoressa Govoni | guidò il Liceo Sarpi per tredici anni

Tuttosport

... nel frattempo è stata allertata l'eliambulanza che è atterrata nel parco accantoscuola. ... è stata acquisita la lettera dilasciata dalla ragazza che potrebbe contenere elementi utili per ...Una valanga di intercettazioni in casa Juventus. Negli scorsi giorni sono arrivate le dimissioni del cda del club bianconero e l'di Andrea Agnellisquadra, ma non si placano le notizie sulla gestione societaria e del calciomercato negli scorsi anni. Una delle telefonate cerchiate in rosso è quella del direttore ... Nedved, l'addio alla Juventus, Del Piero e l'offerta Ha lasciato un biglietto di addio sul banco, poi ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto. Una ragazzina di appena 12 anni è stata salvata dall'erba alta nel giardino ...SPINEA - Una cerimonia intima ma toccante per l'ultimo saluto a Vera Myrtaj. Dopo una prima parte a porte chiuse, con le persone a lei più vicine, nella sala commiato del cimitero ...