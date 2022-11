Vince Russo | “Seth Rollins si è presentato a Raw in abiti da donna…Qual è il senso?”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le scelte diin fatto di abbigliamento suscitano regolarmente reazioni molto forti da parte dei fan, e anche questa settimana è andata così. The Visionary ha ancora una volta sfoggiato un outfit unico nella puntata di Raw di questa settimana e, come è naturale che sia,non è rimasto entusiasta di ciò che ha visto e ha criticato senza mezzi termini.ha perso il suo United States Championship contro Austin Theory a Survivor Series e si ènello show rosso in cerca di una rivincita immediata. L’ex campione è riuscito a catturare l’attenzione non solo con il suo promo ma anche con il suo abbigliamento, che è stato ironicamente paragonato a quello indossato da Nikki Bella anni fa.non riusciva a ...

The Shield Of Wrestling

N.e.: Giannelli,, Leon, Rychlicki, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini. Arbitri: Wim ... Perugiala sfida soprattutto in battuta (7 ace contro 4, ma anche tanti turni che hanno messo ...Perugiala sfida soprattutto in battuta (7 ace contro 4, ma anche tanti turni che hanno messo ... N.e.: Giannelli,, Leon, Rychlicki, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini. Arbitri: Wim ... Bobby Lashley: chi sarà il prossimo avversario secondo Vince Russo La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 280esimo giorno: gli aggiornamenti in tempo reale di mercoledì 30 novembre ...Ieri l'Aris Limassol di Kokorin ha giocato contro Pafos Football Club, con la partita che è terminata 2-2. In gol, su rigore, è andato anche il russo, per quello che ...