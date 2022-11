Ultime Notizie – Maltempo | è ancora allerta per regioni del Sud Italia

(Di mercoledì 30 novembre 2022)sull’. Oggi, mercoledì 30 novembre, piogge, temporali e venti di burrasca con forti raffiche caratterizzeranno il meteo al Sud. In particolare la Protezione civile ha valutato l’arancione su alcuni settori della Calabria e della Sicilia. Valutata, inoltre,gialla in Basilicata, su gran parte della Puglia e sui restanti territori della Calabria e della Sicilia. Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con maggiore riguardo alle aree ioniche, in estensione, dalle prime ore di domani, mercoledì 30 novembre, a Basilicata e Puglia, specie settori meridionali già da ieri sera. E dalle prime ore di oggi è stato previsto, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o ...

Il Sole 24 ORE

Stoltenberg: 'Putin usa l'inverno come arma'. Kiev denuncia: nove imbarcazioni nemiche, comprese 5 portaerei con una capacità di lancio totale di 76 missili, sono nel Mar Mediterraneo. Gli Usa non ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Zelensky, importante superare questo inverno, stiamo vincendo. Linea rossa ... Sul Mar Nero e sul Mar Mediterraneo incombe la minaccia di 21 navi da guerra russe, che dispongono di 84 missili di tipo Kalibr. A descrivere questo scenario poco… Leggi ...Il maltempo non dà tregua all'Italia. Durerà fino a domani una nuova perturbazione, la terza negli ultimi 7 giorni, che sta interessando Sicilia, Sardegna e l'estremo ...