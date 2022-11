Ufo | perché ci crediamo? La spiegazione arriva dalla scienza ma riguarda più noi che loro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il primo grande caso legato agli Ufo risale al 2 luglio 1947, ed è avvenuto a Roswell, nel Nuovo Messico. Da quel giorno l'immaginario su dischi volanti, basi segrete e creature dagli occhi grandi si è allargato a dismisura, diventando cultura popolare, ma soprattutto diventando, per molti, un fatto quasi scontato e ovvio "certo che esistono gli UFO, non siamo da soli". Nel gennaio 2020, un sondaggio Ipsos negli Stati Uniti ha rilevato che quasi un americano su due pensa che gli extraterrestri abbiano visitato la Terra. Mavogliamo così tanto credere che questa eventualità sia reale? Secondo molti analisti quando le persone non sono soddisfatte dalle spiegazioni ufficiali o convenzionali degli eventi, le cosiddette teorie del complotto tendono a diventare sempre più allettanti. Però giova ricordare un particolare: Come recita il famoso poster di X-Files "la ...