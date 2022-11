Ucraina | Von der Leyen | “istituiremo un tribunale speciale per i crimini russi”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) , mentre l’è ancora sotto i bombardamento L’Unione Europea sta lavorando per l’istituzione di unper processare i «dellaa» in. L’istituzione delè stata più volte invocata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A parlarne concretamente ora è stata la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der: «Pur continuando a sostenere la Corte penale internazionale, proponiamo di istituire unsostenuto dalle Nazioni Unite per indagare e perseguire idi aggressione dellaa» contro l’. Inoltre, nelle intenzioni dell’Unione Europea c’è la volontà di mobilitare i beni ...

