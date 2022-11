Soldi | cosa spunta nelle chat dei giocatori | Juve | questa è la fine?

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I «nuovi pareri legali e contabili degli esperti indipendenti» dellantus hanno caldamente suggerito le dimissioni in massa del CdA bianconero. Perché i fronti sui quali la Vecchia Signora dovrà difendersi e destreggiarsi tra una marea di accuse, sono più d'uno: la procura di Torino, la Consob e la Giustizia Sportiva. Proprio quest' ultima potrebbe scrivere un verdetto che farebbe ripiombare la Vecchia Signora nell'anno più buio della sua storia, il 2006, quando la squadra venne retrocessa in serie B. Fu anche revocato lo scudetto 2004-2005, non le fu assegnato quello del 2005-2006 e la società pagò una multa di 80mila euro. Fu l'effetto di "Calciopoli" e allora, come oggi, fu John Elkann, amministratore delegato di Exor (che detiene il 65% delle quote sociali) a fare pulizia. Al vertice fu nominato Giovanni Cobolli Gigli che traghettò la squadra fino ...

Tuttosport

Ma non dimentichiamoci cheè successo ad aprile ". Non è mancata la replica del consigliere ...Abbiamo cercato di capire per quale motivo con 120 ospiti si perdevano tutti questiogni anno "...... ma eccoaccadrà . Anticipazioni Un posto al sole settimana dal 28 novembre al 2 dicembre ... Ormai coinvolto nel piano scellerato di Manlio , Niko deve trovare il modo di procurarsi i... Vlahovic, la Serbia e il gossip da quattro soldi: cosa c’è di vero L’ex ministro chiede contributi per i suoi video di controinformazione: non possiamo andare avanti a farlo spendendo ...Cinque questioni notevoli, che mostrano come il governo sia stato cauto ma abbia voluto mandare alcuni segnali molto forti ai suoi elettori ...