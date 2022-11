Roma | idea Lukic per gennaio | le ultime

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lasi sta guardando intorno per rinforzare il suo centrocampo in vista del mercato di, tra le idee ci sarebbedel Torino Lasi sta guardando intorno per rinforzare il suo centrocampo in vista del mercato di, tra le idee ci sarebbedel Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, i giallorossi potrebbero andare all’assalto del serbo per un prezzo che potrebbe anche abbassarsi rispetti ai 15 milioni richiesti. In cambio lapotrebbe inserire Kumbulla nella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Siamo la Roma

L'dello scambio con Kumbulla potrebbe solleticare l'interesse dell'allenatore del Toro, Juric ,... Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 29 novembre 2022... Español, Français] (Chiesa greco - cattolica ucraina, Segretariato dell'Arcivescovo Maggiore,)... Sappiamo che i valori non esistono nella loro forma pura, sotto forma di un'ma hanno bisogno ... Roma, idea in difesa: piace Soyuncu, forte e bravo in marcatura Sarà aperta fino all’8 gennaio 2023, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, la mostra “Scandalosamente bello. Il Centro di chirurgia pediatrica di EMERGENCY in Uganda”. L’espos ...Sasa Lukic non sta trovando le indicazioni che sperava nel Mondiale. Il centrocampista del Torino, come riportato da La Stampa, è stato finora protagonista di una manifestazione al di sotto delle atte ...