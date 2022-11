Rebellin morto | travolto da un camion | tragedia nel mondo del ciclismo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Notizia incredibile e devastante, Davide, campione di, èè statoda una Montebello vicentino (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Gazzettino, il mezzo pesante uscendo dal vicino svincolo dell’autostrada avrebbe colpito el’uomo in sella alla bicicletta, deceduto all’istante. La dinamica dell’incidente La morte di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Equitazione e riforma dello sport, soddisfatta la Fise Lo sport cerca di resistere al Covid-19. Come sarà il 2021? Tour de France 2021, le tappe della nuova edizione della Grande Boucle Peter Sagan conquista la maglia ciclamino. Le dichiarazioni ...

Davide. L'ex campione di ciclismo è stato investito ed ucciso da un camion a Montebello Vicentino, come riferito da Il Giornale di Vicenza. L'incidente, avvenuto a circa un mese dal ritiro ...L'ex ciclista vicentino, 51 anni, si stava allenando lungo la Regionale 11 a Montebello Vicentino. Si cerca l'autista del mezzo ...Shock nell'universo dello sport: Davide Rebellin, ex campione veneto di ciclismo, è morto stamattina in un incidente stradale ...(ANSA) - VICENZA, 30 NOV - L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto oggi in un incidente stradale nel Vicentino. Rebellin era in sella alla bicicletta quando ...